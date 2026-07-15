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Макс Ферстаппен обозначил главный вызов Red Bull в погоне за лидерами

Макс Ферстаппен обозначил главный вызов Red Bull в погоне за лидерами

Red Bull RacingЧетырёхкратный чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен считает, что Red Bull уже сделала несколько важных шагов вперёд, однако впереди команду ждёт самая сложная часть работы – ликвидировать оставшееся отставание и вновь начать бороться за победы.

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