Макс Ферстаппен обозначил главный вызов Red Bull в погоне за лидерами

Red Bull RacingЧетырёхкратный чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен считает, что Red Bull уже сделала несколько важных шагов вперёд, однако впереди команду ждёт самая сложная часть работы – ликвидировать оставшееся отставание и вновь начать бороться за победы.