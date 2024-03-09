Мурадов: вступление Швеции в НАТО – самая большая ошибка в истории страны

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал вступление Швеции в Североатлантический альянс (НАТО) самой большой в ее истории ошибкой.
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