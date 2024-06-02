В Центральном районе прошел рейд по незаконной торговле

Пресечена деятельность пяти точек Уполномоченные сотрудники проинспектировали Дворцовую площадь, Большую Морскую улицу, а также набережную канала Грибоедова, сообщает пресс-служба администрации Центрального района Петербурга.
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