Новая приключенческая комедия «Василий» выйдет в прокат 23 января

Art Pictures Studio, «Водород», «Национальная Медиа Группа» и «Плюс Студия» при поддержке Фонда кино представляют новую приключенческую комедию «Василий», где главные роли братьев Васи и Коли сыграл Александр Петров.
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