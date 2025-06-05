Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о развитии туризма и спорта в регионе

Какие места стоит посетить в Крыму во время отдыха летом? Чем он отличается от других курортов? Как в Республике обстоят дела со спортивными секциями и школами? Как навести порядок в миграционной политике? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказал Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
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