Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о развитии туризма и спорта в регионе

Какие места стоит посетить в Крыму во время отдыха летом? Чем он отличается от других курортов? Как в Республике обстоят дела со спортивными секциями и школами? Как навести порядок в миграционной политике? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью «Аргументам недели» рассказал Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.