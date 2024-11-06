«Белоусов может стать премьер-министром»: — политолог

Кресло под Мишустиным попытались пошатнуть - ресурсы беглого миллиардера начали активно раскачивать информационное пространство, приводя разные "аргументы" и ссылаясь на разные "секретные источники", придерживаясь одного-единственного тезиса: "Белоусов может стать премьер-министром".
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