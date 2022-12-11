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«Откровенное извращение фактов»: как в США пытаются приписать России организацию «геноцида» на Украине

«Откровенное извращение фактов»: как в США пытаются приписать России организацию «геноцида» на Украине

Полина Духанова, Алёна Медведева Американские законодатели в попытке приравнять действия России на Украине к геноциду извращают факты, заявили в посольстве РФ в США.

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