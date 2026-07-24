Пентагон объявил угрозой нацбезопасности США российские вузы Несмотря на некоторую разрядку в противостоянии США и РФ после возвращения.
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Пентагон объявил угрозой нацбезопасности США российские вузы Несмотря на некоторую разрядку в противостоянии США и РФ после возвращения.
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