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Царьград

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Рискуя жизнью: Украинская пенсионерка тайно спасала раненых под Часовым Яром русских солдат

Рискуя жизнью: Украинская пенсионерка тайно спасала раненых под Часовым Яром русских солдат

Женщина получила гражданство России и возвращаться на Украину не планирует.Мирная жительница Украины втайне спасала русских военных, раненных под Часовым Яром.

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