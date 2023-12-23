Подмосковные парламентарии предлагают наказывать штрафами и работами за незаконные граффити

Мособлдума направит законодательную инициативу в Правительство России.Подмосковные парламентарии предлагают наказывать штрафами или обязательными работами за незаконные граффити, законодательную инициативу по этому вопросу Мособлдума направит в Правительство России, сообщает тг-канал Мособлдума.