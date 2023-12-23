Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 086 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • irina bugrova
    Разогнать всю эту шоблу, Агутиных, Ревв, Орбакайт и иже с ними. Это что за приоритет? Нет патриотизма в этих зажравши...Сюрреализм на фед...
  • Анна Романова
    Уберите это чучело и все с ней связанное из информационного пространства, противно читать об этих сукахТёмное прошлое му...
  • Наталия Москаленко
    Миронов прав 100%. Пусть едут в свой кишлак и там командуют! Не нравится - вперед, домой, с барабаном и трубой!Мигранты отменяют...

Подмосковные парламентарии предлагают наказывать штрафами и работами за незаконные граффити

Подмосковные парламентарии предлагают наказывать штрафами и работами за незаконные граффити

Мособлдума направит законодательную инициативу в Правительство России.Подмосковные парламентарии предлагают наказывать штрафами или обязательными работами за незаконные граффити, законодательную инициативу по этому вопросу Мособлдума направит в Правительство России, сообщает тг-канал Мособлдума.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх