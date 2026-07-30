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Германия за 10 лет почти вдвое увеличила площадь посевов сои

Германия за 10 лет почти вдвое увеличила площадь посевов сои

Площадь посевов сои в Германии увеличилась на 174,1% в период с 2016 по 2025 год, следует из данных федерального статистического управления страны (Destatis), опубликованных 30 июля газетой Oldenburger Onlinezeitung.

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