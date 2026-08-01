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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о возвращении России на турниры: «Подвижки есть. Мы постоянно на связи с коллегами, они очень хотят с нами играть. Через год все возможно, думаю»

Первый вице-президент ФХР , главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о перспективах возвращения сборной России на международные турниры.

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