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На ход впереди: Британия пытается поставить России мат пешкой Украины

На ход впереди: Британия пытается поставить России мат пешкой Украины

«Королевский гамбит – единственный дебют, ради которого стоит играть в шахматы». Давид Бронштейн, гроссмейстер   Великобритания разыгрывает на Украине многослойную, завуалированную, с заделом на дальнюю перспективу шахматную партию.

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