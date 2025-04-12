На ход впереди: Британия пытается поставить России мат пешкой Украины

«Королевский гамбит – единственный дебют, ради которого стоит играть в шахматы». Давид Бронштейн, гроссмейстер Великобритания разыгрывает на Украине многослойную, завуалированную, с заделом на дальнюю перспективу шахматную партию.
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