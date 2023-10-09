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Актер Евгений Воловенко неожиданно изменил фамилию

Актер Евгений Воловенко неожиданно изменил фамилию

На канале «Россия» стартует сериал «Лихорадка». Кадр из сериала «Лихорадка» Предоставлено каналом "Россия"Освоить экзотический африканский язык суахили и исполнять на нем песню «Jambo Bwana Hakuna Matata» актеру пришлось на съемках многосерийной шпионской драмы «Лихорадка».

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