Актер Евгений Воловенко неожиданно изменил фамилию

На канале «Россия» стартует сериал «Лихорадка». Кадр из сериала «Лихорадка» Предоставлено каналом "Россия"Освоить экзотический африканский язык суахили и исполнять на нем песню «Jambo Bwana Hakuna Matata» актеру пришлось на съемках многосерийной шпионской драмы «Лихорадка».