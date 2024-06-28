14 соседей, жить рядом с которыми — испытание похлеще, чем потоп, ремонт и переезд

Где бы вы ни жили, в частном доме или в квартире, с соседями столкнуться так или иначе придется. И от некоторых экземпляров, честно говоря, охота в глухой лес убежать: они то мусор на площадке вывалят, то заявятся с жалобой, что вы слишком громко дышите, то место для парковки займут.