Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц планирует визит на Украину по приглашению лидера киевского режима Владимира Зеленского для участия в саммите «Коалиции желающих», который предложено украинским руководством провести 9 мая в противовес мероприятиям в Москве.