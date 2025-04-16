Мерц готовится к поездке на Украину 9 мая

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц планирует визит на Украину по приглашению лидера киевского режима Владимира Зеленского для участия в саммите «Коалиции желающих», который предложено украинским руководством провести 9 мая в противовес мероприятиям в Москве.
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