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Звездного адвоката Эльмана Пашаева задержали на СВО, так как он действующий военнослужащий

Звездного адвоката Эльмана Пашаева задержали на СВО, так как он действующий военнослужащий

Именно в эту часть изначально попал и Алексей Блиновский, с которым у Пашаева произошел конфликт.Как стало известно, Эльман Пашаев, бывший адвокат, задержанный по подозрению в мошенничестве, является действующим военнослужащим военных сил России.

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