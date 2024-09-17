Звездного адвоката Эльмана Пашаева задержали на СВО, так как он действующий военнослужащий

Именно в эту часть изначально попал и Алексей Блиновский, с которым у Пашаева произошел конфликт.Как стало известно, Эльман Пашаев, бывший адвокат, задержанный по подозрению в мошенничестве, является действующим военнослужащим военных сил России.
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