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Глава Энергодара сравнил идею о нейтральной зоне у ЗАЭС с голливудским сценарием

Глава Энергодара сравнил идею о нейтральной зоне у ЗАЭС с голливудским сценарием

Глава городской администрации Энергодара Запорожской области Максим Пухов в своем Telegram-канале сравнил идею о создании нейтральной зоны под контролем США вокруг Запорожской АЭС с голливудским сценарием.

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