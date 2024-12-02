Швеция передала Украине комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen, хотя сами самолеты еще не поставлены Стокгольм передал Киеву комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen.
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Швеция передала Украине комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen, хотя сами самолеты еще не поставлены Стокгольм передал Киеву комплектующие для истребителей JAS 39 Gripen.
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