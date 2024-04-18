Боец ВС РФ Шустов сдержал натиск ВСУ, уничтожив украинский миномет

Ефрейтор Владимир Шустов во время наступления противника в зоне спецоперации поразил кочующий миномет, обстреливающий российские позиции, что привело к отступлению подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
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