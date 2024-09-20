⚠️ В Сочи ожидаются смерчи над морем! По данным метеорологов, до конца суток 20 сентября и в течение 21 сентября существует вероятность формирования смерчей в районе Магри – Веселое.
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⚠️ В Сочи ожидаются смерчи над морем! По данным метеорологов, до конца суток 20 сентября и в течение 21 сентября существует вероятность формирования смерчей в районе Магри – Веселое.