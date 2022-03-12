НХЛ. Хет-трик Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Ванкувер», «Питтсбург» забил 5 голов «Вегасу», «Миннесота» уступила «Коламбусу»

«Питтсбург» победил «Вегас» (5:2) в очередной игровой день чемпионата НХЛ. «Коламбус» одолел «Миннесоту» (3:2 Б), «Вашингтон» выиграл у «Ванкувера» (4:3 ОТ).

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