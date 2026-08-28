«Коммерсантъ» узнал о просьбе операторов ТЦ конкретизировать указ о защите объектов

Операторы торговой недвижимости обратились к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой конкретизировать, как будет применяться президентский указ о передаче бизнеса под государственное управление на фоне атак БПЛА, узнал «Коммерсантъ».
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