Чиновник выпал из окна здания СК в Красноярске и разбился

Сейчас по факту произошедшего в Следственном комитете ведут проверку.Во время дачи показаний по уголовному делу в Красноярске экс-глава городского управления зеленого строительства Александр Лапин выпал из окна одиннадцатого этажа здания Следственного комитета и погиб.