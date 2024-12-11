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Чиновник выпал из окна здания СК в Красноярске и разбился

Чиновник выпал из окна здания СК в Красноярске и разбился

Сейчас по факту произошедшего в Следственном комитете ведут проверку.Во время дачи показаний по уголовному делу в Красноярске экс-глава городского управления зеленого строительства Александр Лапин выпал из окна одиннадцатого этажа здания Следственного комитета и погиб.

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