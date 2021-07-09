В России ужесточили административное наказание за незаконный оборот оружия

В пятницу, 9 июля, вступили в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за неисполнение правил оборота оружия в случаях, когда действия нарушителя «не содержат уголовно наказуемого деяния».
В пятницу, 9 июля, вступили в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за неисполнение правил оборота оружия в случаях, когда действия нарушителя «не содержат уголовно наказуемого деяния».
Свежие комментарии