Комсомольская правда

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В России ужесточили административное наказание за незаконный оборот оружия

В России ужесточили административное наказание за незаконный оборот оружия

В пятницу, 9 июля, вступили в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за неисполнение правил оборота оружия в случаях, когда действия нарушителя «не содержат уголовно наказуемого деяния».

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