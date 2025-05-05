Почему в России «борются» за иранских студентов: учатся у нас, а уезжают работать на родину

По информации, предоставленной Министерством науки и высшего образования, количество студентов из Ирана, обучающихся в России, за последние два года выросло на 42%, достигнув отметки в 9210 человек, как сообщают "Ведомости".
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