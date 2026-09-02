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Иркутск Сегодня

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Штраф 300 тысяч — цена нарушения правил торговли алкоголем в Приангарье

В августе служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области зафиксировала шесть нарушений обязательных требований: нарушение лицензионных требований при реализации алкогольной продукции, нарушение порядка учета алкогольной продукции, продажа алкогольной продукции без выдачи документа с QR-кодом.

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