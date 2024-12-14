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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Когда тебя зовут в 2Drots, ты два раза не думаешь и просто соглашаешься». Барышев о переходе в 2D

«В медиафутболе есть два типа команд: 2Drots и «Амкал» и все остальные. Когда я играл в Fight Nighs, там было не так много медийки.

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