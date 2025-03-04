Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в преддверии 8 Марта

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА и эксперт АО ЦИКАДА Юрий Силаев рассказал, что традиционные рекомендации по защите от мошенников остаются актуальными в праздничный период.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии