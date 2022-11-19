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Итоговый турнир ATP. 1/2 финала. Рублев сыграет с Руудом, Джокович – с Фрицем

Новак Джокович сыграет с Тэйлором Фрицем в 1/2 финала итогового турнира ATP, Андрей Рублев поборется с Каспером Руудом.

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