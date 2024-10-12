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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руи Хатимура: «В прошлом сезоне «Лейкерс» в первых 30-40 матчах играли непонятно как»

«В прошлом сезоне мы играли непонятно как в первых 30-40 матчах, но затем взяли себя в руки и в итоге вышли в плей-офф.

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