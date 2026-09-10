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Царьград

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NBC: Супруга Мадуро просит освободить её из-за проблем с сердцем

NBC: Супруга Мадуро просит освободить её из-за проблем с сердцем

Силия Флорес, супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обратилась к судье США с просьбой освободить её из-под стражи перед судом ввиду серьёзного сердечного заболевания.

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