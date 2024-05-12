Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Oleg Ivanov
    Вывод хороший, что сия картинка (запад), хорошо смотрится через прицел.Это уже не «Закат...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    КУАТ, они уже ввели свои взаиморасчётыДоговорились на с...
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    ЕС тоже начинался с союза угля и стали. БРИКС тоже надо с чего-то начинать. И вводить свои взаиморасчёты.Договорились на с...

Турбоэк что это такое

Турбоэк что это такое

Я тут обнаружил, что до некоторых особо продвинутых (sarcasm) экспертов начала доходить мысль о том, что современная экономическая модель (скорее схема) вообще не нуждается в реальном производстве.

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