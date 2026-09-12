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Роспотребнадзор работает над новой тест-системой для диагностики ОРВИ

Роспотребнадзор работает над новой тест-системой для диагностики ОРВИ

Сейчас специалисты используют систему, способную распознавать 25 различных вирусов Роспотребнадзор работает над новой тест-системой, которая сможет одновременно выявлять почти 30 возбудителей острых респираторных вирусных инфекций.

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