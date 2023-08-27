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Виктория Синицина: «Моя самая любимая еда – макароны. Я могла бы их есть сколько угодно и каждый день, вообще не надоедают»

«Я тут поняла, что моя самая любимая еда, это макароны. Я могла бы их есть сколько угодно и каждый день, наверное.

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