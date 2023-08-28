«Марсель» отдал защитника Лиролу «Фрозиноне» в аренду с правом выкупа

«Марсель» отдал защитника в аренду «Фрозиноне». Соглашение рассчитано до лета 2024 года и предусматривает опцию выкупа.
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