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«Марсель» отдал защитника Лиролу «Фрозиноне» в аренду с правом выкупа

«Марсель» отдал защитника Лиролу «Фрозиноне» в аренду с правом выкупа

«Марсель» отдал защитника в аренду «Фрозиноне». Соглашение рассчитано до лета 2024 года и предусматривает опцию выкупа.

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