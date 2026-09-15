Соскин рассказал о судьбе Зеленского после обвинений против НАБУ

Обвинения со стороны генпрокуратуры Украины в адрес Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) спровоцируют ответные действия ведомства, которые будут направлены против Владимира Зеленского, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
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