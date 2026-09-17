Поиски семьи Усольцевых перешли в новую фазу: новые находки и суровая правда

Сентябрь 2025 года. Красноярский край. Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — ушли в поход в урочище Буратинка и словно растворились в воздухе.
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