Американский журналист Такер Карлсон назвал все обвинения против Дональда Трампа смехотворными. Бывший президент США является фигурантом нескольких дел, в частности, о штурме Капитолия, о хранении секретных документов, а также о связях с порноактрисой Сторми Дэниэлс и журналисткой Элизабет Джин Кэрролл.
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