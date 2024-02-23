Американский журналист Такер Карлсон назвал все обвинения против Дональда Трампа смехотворными. Бывший президент США является фигурантом нескольких дел, в частности, о штурме Капитолия, о хранении секретных документов, а также о связях с порноактрисой Сторми Дэниэлс и журналисткой Элизабет Джин Кэрролл.