В России начнут проверять паспорта перед активацией SIM-карт

Сотовые операторы считают, что из-за этого активизируется серый рынок «симок».Правительство России рассматривает возможность ужесточения процедуры активации SIM-карт, в том числе предлагая активировать их только после проверки паспортных данных абонентов в системе МВД.
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