Как выглядит отель в Дубаи, за которые Криштиану Роналду готов платить 300 тыс. дол. в месяц

Португальский футболист Криштиану Роналду после подписания контракта с клубом «Аль-Наср» переехал вместе с семьей в Саудовскую Аравию и поселился в роскошном 99-этажном небоскребе Kingdom Tower, точнее сказать, в элитном отеле Four Seasons Riyad.