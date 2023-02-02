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Как выглядит отель в Дубаи, за которые Криштиану Роналду готов платить 300 тыс. дол. в месяц

Как выглядит отель в Дубаи, за которые Криштиану Роналду готов платить 300 тыс. дол. в месяц

Португальский футболист Криштиану Роналду после подписания контракта с клубом «Аль-Наср» переехал вместе с семьей в Саудовскую Аравию и поселился в роскошном 99-этажном небоскребе Kingdom Tower, точнее сказать, в элитном отеле Four Seasons Riyad.

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