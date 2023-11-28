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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

На выставке «Россия» пройдет День Самарской области: сыграют «космическую» свадьбу

На выставке «Россия» пройдет День Самарской области: сыграют «космическую» свадьбу

САМАРА, 28 ноября, ФедералПресс. Гости выставки «Россия», проходящей в Москве на ВДНХ, 30 ноября смогут познакомиться с достижениями Самарской области в экономике и промышленности, а также с инфраструктурными возможностями, инвестиционным потенциалом, ключевыми проектами, узнают о природных и культурных богатствах губернии.

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