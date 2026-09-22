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Царьград

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Си Цзиньпин едет в США с ультиматумом по Тайваню? Два важнейших сигнала

Си Цзиньпин едет в США с ультиматумом по Тайваню? Два важнейших сигнала

Си Цзиньпин прибывает с госвизитом в США как победитель Трампа и чтобы его спасать. 23–25 сентября определят многое в двусторонних отношениях и по ситуации в мире до конца срока администрации Трампа.

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