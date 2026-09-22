Си Цзиньпин едет в США с ультиматумом по Тайваню? Два важнейших сигнала

Си Цзиньпин прибывает с госвизитом в США как победитель Трампа и чтобы его спасать. 23–25 сентября определят многое в двусторонних отношениях и по ситуации в мире до конца срока администрации Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему Зеленский ...
- В Екатеринбурге д...
- Премьер и президе...
Китаец не боится туда ехать и попинать американца.