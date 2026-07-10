Геннадий Бережнов

Обвинили в нарушении собственных инструкций и пренебрежение безопасностью граждан - наивные и бестолковые! Да они уже годы используют своих граждан на убое за интересы ЕС и США! За 30 лет вам так повернули мозги, что вы не стали различать кто есть кто и за что вы воюете!