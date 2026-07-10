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Аргументы недели

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Зеленский пообещал увольнения в «Укроборонпроме» после взрыва склада в Вишневом — пригороде Киева

Зеленский пообещал увольнения в «Укроборонпроме» после взрыва склада в Вишневом — пригороде Киева

Он заявил, что склад боеприпасов, взорвавшийся в Вишневом под Киевом, принадлежал государственному концерну «Укроборонпром», и что руководство компании понесет кадровые последствия.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Обвинили в нарушении собственных инструкций и пренебрежение безопасностью граждан - наивные и бестолковые! Да они уже годы используют своих граждан на убое за интересы ЕС и США! За 30 лет вам так повернули мозги, что вы не стали различать кто есть кто и за что вы воюете!
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