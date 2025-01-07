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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Захаркин: «Беларусь будет стоять очень близко к топовым сборным, хоккеисты здорово развиваются. Очень хорошие ребята играют в Северной Америке»

Российская и белорусская сборные не выступают на международных турнирах с 2022 года. – Где видите сборную Беларуси? – Белорусские хоккеисты тоже очень здорово развиваются.

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