Финансист Анисимов: после увольнения зарплатная карта становится дебетовой

После увольнения зарплатная банковская карта сотрудника становится его личной дебетовой. Это предусматривается договором, который банк заключает непосредственно с клиентом, работодатель же в этом случае выступает в роли плательщика, объяснил в беседе с RT рассказал директор финансовой компании Павел Анисимов.