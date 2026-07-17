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Газета.ру

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Финансист Анисимов: после увольнения зарплатная карта становится дебетовой

Финансист Анисимов: после увольнения зарплатная карта становится дебетовой

После увольнения зарплатная банковская карта сотрудника становится его личной дебетовой. Это предусматривается договором, который банк заключает непосредственно с клиентом, работодатель же в этом случае выступает в роли плательщика, объяснил в беседе с RT рассказал директор финансовой компании Павел Анисимов.

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