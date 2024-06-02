Невозможно — это не для наших: Захват Горсовета в Красногоровке войдет в военные учебники

Александр Ситников 1 июня 2024 г., 17:01 Штурм ключевого опорника проходил в условиях безлимита врага на FPV-дроны Эксперты из ISW (Института изучения войны) не упустили повод, чтобы в очередной раз огорчить щирых громадян.
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