Невозможно — это не для наших: Захват Горсовета в Красногоровке войдет в военные учебники

Александр Ситников 1 июня 2024 г., 17:01 Штурм ключевого опорника проходил в условиях безлимита врага на FPV-дроны Эксперты из ISW (Института изучения войны) не упустили повод, чтобы в очередной раз огорчить щирых громадян.