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Аргументы и Факты

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Симферополь и столица Никарагуа подпишут договор о побратимстве

Симферополь и столица Никарагуа подпишут договор о побратимстве

Соглашение о побратимстве готовится между Симферополем и столицей Никарагуа Манагуа. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

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