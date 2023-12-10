В Уссурийске обнаружены бетонные блоки, незаконно перегораживающие проезд

В Уссурийске на ул. Урицкого были обнаружены незаконно установленные бетонные блоки. Управлением градостроительства администрации Уссурийского городского округа были зафиксированы два нестационарных объекта.
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