Дело «Рольфа» как индикатор отношений власти и бизнеса

Защита утверждает, что обвинительный приговор бывшему топ-менеджеру ГК «Рольф» Анатолию Кайро создаст опасный прецедент для российского бизнесаВ Москве продолжается рассмотрение дела бывшего топ-менеджера группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро.
Защита утверждает, что обвинительный приговор бывшему топ-менеджеру ГК «Рольф» Анатолию Кайро создаст опасный прецедент для российского бизнесаВ Москве продолжается рассмотрение дела бывшего топ-менеджера группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро.
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