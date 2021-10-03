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Дело «Рольфа» как индикатор отношений власти и бизнеса

Дело «Рольфа» как индикатор отношений власти и бизнеса

Защита утверждает, что обвинительный приговор бывшему топ-менеджеру ГК «Рольф» Анатолию Кайро создаст опасный прецедент для российского бизнесаВ Москве продолжается рассмотрение дела бывшего топ-менеджера группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро.

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